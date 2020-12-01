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Тюменские волейболистки сыграют в Курске

Спорт, 14:59 23 декабря 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женский волейбольный клуб "Тюмень" проведет очередной поединок в чемпионате России высшей лиги А 23 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

В Курске сибирячки сыграют с местным коллективом "ЮЗГУ-Атом". Эта команда занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав девять побед в 16 матчах. Тюменки находятся на шестой строчке таблицы. Команда Натальи Чумаковой добилась пяти побед в текущем чемпионате.

В нынешнем сезоне соперники уже встречались в Тюмени. Тогда на стороне хозяек площадки выступал молодежный состав – основа ушла на карантин из-за коронавируса. "Атом" добился двух побед с одинаковым счетом 3:0.

23 декабря поединок в Курске начнется в 20 часов по тюменскому времени.

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