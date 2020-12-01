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В Тюменской области систему наставничества внедрят в каждом районе к 2022 году

Общество, 15:32 23 декабря 2020

группа проекта "Шанс" во Вконтакте | Фото: группа проекта "Шанс" во Вконтакте

Региональная система наставничества, направленная на профилактику девиантного поведения подростков группы риска охватит все 26 муниципалитетов Тюменской области к 2022 году.

Об этом в ходе пресс-тура сообщила заведующая службой медико-психологической диагностики и мониторинга регионального центра "Семья" Ирина Кислицина.

Она отметила, что в 2020 году к проекту присоединились Ишим, Ялуторовск, Ярково и Казанское. Кроме того, проект претерпел ряд изменений, касающихся принципов отбора наставников и работы с детьми.

"Изначально, в первые годы реализации проекта, с подростками могли работать только профессиональные педагоги с опытом работы. В этом году мы изменили подход и решили, что наставниками могут стать молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет, которые достигли определенных успехов в карьере, семейной жизни, имеют какие-то личные достижения. Поэтому в четырех муниципалитетах региона был объявлен набор наставников из числа населения", - рассказала она.

Желающие стать наставниками молодые люди прошли жесткий отбор. После этого было организовано обучение и тренинги. А при формировании пары "наставник - подопечный" учитывались пожелания детей.

Реализация проекта, стартовавшего в октябре 2020 года, завершится в марте 2021 года. Из-за пандемии работа наставников с подростками ведется в формате онлайн. Кроме того, ребята имеют возможность в режиме 24/7 общаться с квалифицированными психологами. До 10 консультаций могут получить и наставники проекта.

"Мы уверены, что новый подход к работе позволит снизить риски распада пар "наставник - подопечный", позволит детям измениться и получить новый опыт, определить свою "Я-позицию". Наставникам же проект даст толчок к профессиональному и личностному росту, а также поспособствует изменению отношений внутри собственной семьи", - добавила Ирина Кислицина.

Любовь Голышева

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# наставничество , региональный центр Семья , трудные подростки

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