В Тюменской области проверят пожарную безопасность в домах

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил усилить контроль за группами риска в праздники.На заседании оперативного штаба он поставил задачу органам местного самоуправления и социальным службам провести рейды совместно с полицией и пожарными.

"Нужно сформировать специальные бригады и не единожды побывать у каждого человека, в каждой семье из групп риска. Новогодние праздники – период, связанный с особыми угрозами в различных сферах. Единственный способ избежать чрезвычайных ситуаций – активная и эффективная профилактическая работа. Оставлять людей без внимания нельзя", – сказал Моор.

Заместитель губернатора Ольга Кузнечевских рассказала, что за счет бюджета установили более 18 тыс. противопожарных датчиков в домах с печным и газовым отоплением, где проживают пожилые одинокие люди, многодетные и неблагополучные семьи, инвалиды, граждане, входящие в группы риска. В предновогодний период дополнительно проверяют исправность и работоспособность датчиков.

"С начала зимы совместно с полицией и работниками МЧС провели более 37 тысяч подомовых обходов. Более 6 тысяч семей получили материальную помощь на ремонт печей, замену электропроводки, приобретение дров. Расходы на эти цели превысили 83 миллиона рублей", – сказала она.

В ближайшее время проведут еще около 27 тыс. подомовых обходов. Тюменские волонтеры в новогодние дни готовы оказать помощь.

Евгений Бабенко