Эдуард Омаров поддержал идею развития в стране студенческого самоуправления

| фото организаторов | фото организаторов

Первое заседание Совета Минобрнауки по реализации государственной молодежной политики прошло в Москве под председательством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Оно собрало лидеров молодежных и общественных движений России. Участие в заседании принял вице-президент тюменского отделения "Опоры России" Эдуард Омаров, сообщает министерство.

"Молодежь сегодня – это более четверти населения страны и уже сейчас они формируют основу будущего развития России. Уверен, в рамках созданного Совета нам удастся выработать те меры, которые позволят создать достойные условия для развития молодежи в целом", – сказал министр Валерий Фальков.

Сформированы ключевые направления: "Патриотическое воспитание", "Молодежное предпринимательство", "Международное сотрудничество", "Студенческий спорт", "Добровольчество", "Реализация профессиональных возможностей молодежи" и "Воспитательная работа". По каждому из них проводится работа. Направления будут реализовывать девять рабочих групп.

Так, развитию молодежного предпринимательства поможет создание сети из 35 региональных студий студенческого и технологического предпринимательства для поддержки стартапов, а для укрепления спортивного движения в студенчестве будут созданы в 2021 году еще три Национальных студенческих спортивных лиги.

Создание группы по развитию студенческого самоуправления поддержал вице-президент тюменского отделения "Опоры России" Эдуард Омаров.