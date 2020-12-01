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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для юных пациентов тубдиспансера провели новогодний утренник

Общество, 16:04 25 декабря 2020

пресс-служба областного противотуберкулезного диспансера | Фото: пресс-служба областного противотуберкулезного диспансера

Новогодний утренник с елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками провели для юных пациентов тюменского тубдиспансера, сообщает региональный департамент здравоохранения.

18 юных пациентов зажигали елку, спасали Деда Мороза, читали стихи – в том числе и на национальных языках. Главный врач Наталья Пирогова пожелала ребятам выздоровления и всегда верить в чудеса.

пресс-служба областного противотуберкулезного диспансера | Фото: пресс-служба областного противотуберкулезного диспансера

13-летнюю Диану ждал особенный подарок – ей рассказали о только что пришедших благоприятных результатах диагностики. Девочку выпишут в канун Нового года, и праздник она встретит в кругу семьи.

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# Областной противотуберкулезный диспансер

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