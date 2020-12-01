Торговую сеть "Пятерочка" наградили памятной медалью "Мы вместе"

| Фото: Пятерочка | Фото: Пятерочка

Памятная медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" учреждена президентом России Владимиром Путиным и вручается гражданам и организациям в 2020 году. В числе таких организаций оказалась "Пятёрочка".

С начала пандемии торговая сеть реализовала комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавируса, а также для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. Компания организовала горячую линию для помощи пенсионерам на самоизоляции, создав возможности для обеспечения пожилых людей продуктами.

Для этого в кол-центре "Пятерочки" сотрудники принимали заявки и обрабатывали заказы на покупку продуктов и необходимых лекарств, которые затем доставляли волонтеры. Кроме того, в период самоизоляции во всех магазинах сети социальным работникам и волонтерам при предъявлении соответствующего документа предоставлялась скидка.

"С самого начала пандемии мы заботимся о том, чтобы поддержать в этот непростой год всех тех, кто в этом особенно нуждается. Мы помогали многодетным семьям и пенсионерам в рамках социального проекта "Корзина доброты", бесплатно доставляли продукты для сотрудников медучреждений в красной зоне, в магазинах старались соблюсти все меры безопасности для наших сотрудников и гостей, в особенности - для пожилых людей. Мы рады, оказали реальную помощь тысячам россиян. Доверие и благодарность - это самая главная награда", - отметил генеральный директор сети Сергей Гончаров.