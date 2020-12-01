Губернатор назвал самые яркие и значимые события 2020 года в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самым ярким и значимым событием уходящего года назвал сам 2020 год губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

По количеству событий и эмоциональной окраске подобный год сложно вспомнить, а события, которые происходили, будет сложно отранжировать по значимости, отметил глава региона. "Мы начали год с уникальной спецоперации по подготовке первого обсерватора по приему эвакуированных из Китая, завершали год очень ответственным мероприятием - приездом президента России Владимира Путина в Тобольск. По ощущениям, между этими событиями вместились несколько лет жизни", - поделился Моор.

Комментируя визит главы государства в духовную столицу Сибири, губернатор сообщил, что все прошло хорошо, запланированная программа была реализована. По его словам, президент высоко оценил, - и это было видно по эмоциям, - тобольский Запсибнефтехим. "Мы ехали по территории завода в темное время, завод красиво светится, как сказка. Думаю, президент был впечатлен не только масштабом и значимостью, но и тем, в какие сроки проект был реализован. Это уникальный опыт мирового масштаба, воплощенный СИБУРом в России", - подчеркнул Александр Моор.

Совещание о перспективах развития нефтегазохимии в Тобольске было качественно подготовлено, а решения, которые были приняты, позволят стране на этом быстро растущем рынке занять большую долю, стать лидерами. Губернатор Тюменской области отметил, что обсуждались и ограничения, которые мешают двигаться быстрее. Это связано и со строительными нормами при возведении таких гигантов, как Запсибнефтехим, и с налоговым стимулированием отрасли.

"Личная встреча с президентом прошла хорошо, мне удалось рассказать о текущей ситуации в области, показать Владимиру Путину развитие Тобольска, ведь именно с его визита в 2003 году у города началась новая страница в жизни. Тогда было поручение реставрировать объекты и создать отдельную программу по Тобольску каr туристическому центру, были выделены первые федеральные деньги. Плюс оба проекта СИБУРа в Тобольске начинались с решения президента России, он был на запуске каждого из заводов", - рассказал Моор.

Перспективы у региона в связи с задачами, которые поставил Владимир Путин по развитию нефтехимии, очень большие, считает губернатор. "На совещании были обозначены шесть нефтехимических кластеров в РФ, и наш Западно-Сибирский - самый крупный и с точки зрения объемов производства, и с точки зрения объемов сырья. У СИБУРа есть решение по следующему проекту в Тобольске, надеюсь, оно будет оформлено и подписано в 2021 году и с 2022 года начнется реализация", - поделился глава субъекта.

Дарья Казакова