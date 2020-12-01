ХК "Рубин" разгромил соперника из Нефтекамска

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" одержал победу в выездном матче в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Нефтекамске сибиряки разгромили местный "Торос" – 6:2. Счет уже на третьей минуте открыл тюменец Георгий Бердюков. Вскоре разницу увеличил Никита Мокин. Он же вскоре после перерыва оформил дубль.

На 23 минуте нефтекамцы сократили отставание, усилиями Владислава Дюкарева. В середине периода Артем Пылаев вновь восстановил разницу в счете. На 37-й минуте хозяева забросили вторую шайбу – отличился Алексей Пустозеров. В третьем периоде игроки "Рубина" забросили еще дважды. Голкипера Дмитрия Брагинского огорчили Вадим Кравченко и Егор Попов.

"Важный матч соседей по турнирной таблице, фактически за четыре очка. Соперника немного подвела игровая дисциплина, были ненужные удаления, мы удачно этим воспользовались. Это предопределило развитие событий", - отметил после игры главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.

Выездную серию "Рубин" завершит 29 декабря поединком в Перми против "Молота -Прикамья".