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Тюменский театр кукол получил диплом международного фестиваля

Общество, 09:04 29 декабря 2020

Тюменский театр кукол

Спектакль "Кошкин дом" Тюменского театра кукол получил диплом II международного фестиваля кукольных театров "Кукляндия" в номинации "Интересное художественное оформление спектакля", сообщает ТКТО.

Кинофантазию по мотивам сказки Самуила Маршака поставил главный режиссер Тюменского театра кукол, заслуженный артист России, почётный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Грязнов. Художник-постановщик спектакля – заслуженный работник культуры России Сергей Перепёлкин.

Фестиваль "Кукляндия" проходил в онлайн-формате. Из-за карантинных ограничений торжественного награждения лауреатов не было - победителей объявили в Instagram Карагандинского академического театра, Казахстан.

За три дня фестиваля, 11 - 13 декабря на YouTube-канале театра спектакли посмотрели около 90 тыс. зрителей.

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# спектакль , Театр кукол , фестиваль

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