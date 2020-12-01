Тюменский театр кукол получил диплом международного фестиваля
Спектакль "Кошкин дом" Тюменского театра кукол получил диплом II международного фестиваля кукольных театров "Кукляндия" в номинации "Интересное художественное оформление спектакля", сообщает ТКТО.
Кинофантазию по мотивам сказки Самуила Маршака поставил главный режиссер Тюменского театра кукол, заслуженный артист России, почётный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Грязнов. Художник-постановщик спектакля – заслуженный работник культуры России Сергей Перепёлкин.
Фестиваль "Кукляндия" проходил в онлайн-формате. Из-за карантинных ограничений торжественного награждения лауреатов не было - победителей объявили в Instagram Карагандинского академического театра, Казахстан.
За три дня фестиваля, 11 - 13 декабря на YouTube-канале театра спектакли посмотрели около 90 тыс. зрителей.