Евгений Заболотный вошел в число представителей РФ в Совете Европы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Президент РФ Владимир Путин включил председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного в состав представителей России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

В составе представителей РФ в палате местных властей конгресса местных и региональных властей Совета Европы Евгений Заболотный будет представлять Россию в 2021-2026 годах.

Российская делегация сформирована из девяти представителей в палате регионов конгресса и девяти представителей в палате местных властей. Председатель Тюменской городской думы включен в состав представителей палаты местных властей конгресса. Распоряжением предусматривается работа девяти заместителей в каждой палате.

"Большое доверие президента говорит о том, что Тюменская городская дума работает эффективно. Опираясь на накопленный опыт, нам есть, что предложить для рассмотрения коллегам, мы открыты к диалогу, готовы работать на результат для дальнейшего развития местного самоуправления и взаимодействия с европейскими партнерами по линии муниципалитетов", - отметил Евгений Заболотный.

Конгресс является одним из трех основных подразделений Совета Европы. Он служит площадкой для обмена опытом местных и региональных органов власти из 47 государств - членов Совета Европы, обсуждения общих проблем и развития межгосударственного взаимодействия.

Николай Ступников