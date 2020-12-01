Губернатор рассказал о перспективах строительства школ и детсадов

Фото admtyumen.ru Фото admtyumen.ru

Более 70 вопросов о строительстве школ и детских садов в 2021 году поступило на прямую линию губернатора Тюменской области Александра Моора в социальных сетях.

"Бюджет региона на 2021 год был принят с серьезным дефицитом, потому что в 2020 году мы недополучили почти 60 миллиардов рублей доходов по сравнению с 2019 годом. Это потребовало корректировки планов. Мы не отказались ни от одного объекта, но сроки строительства сдвинулись на 2022 и 2023 годы", - отметил губернатор.

Проектная документация для строительства школы на 150 мест в ЖК "Плеханово" находится на государственной экспертизе. Ее результат планируется получить к концу первого квартала 2021 года.

Проект школы в ЖК "Ново-Патрушево" в Тюмени экспертизу уже прошел. Госэкспертиза проекта детсада в пос. Березняковском должна быть закончена в феврале 2021 года.

Проектная документация для строительства школы в пос. Березняковском еще не готова. Средства для ее разработки выделят в 2021 году. Строительство запланировано на 2022-2024 годы.

"Мы должны шире использовать инструменты государственно-частного партнерства, чтобы постараться начать запланированные объекты в срок и с пониманием того, как и за счет чего мы их построим. И мы такую проработку начали. Думаю, в течение первого квартала 2021 года найдем решение, и я смогу уже с уверенностью сказать, что школы в жилищных комплексах "Плеханово" и "Ново-Патрушева" мы начнем строить", - сказал Александр Моор.

Корпус №3 детского сада на ул. Моторостроителей в Тюмени будет сдан в эксплуатацию после ремонта к 8 марта 2021 года. На сегодня работы выполнены на 95%, необходимое оборудование закуплено.

"Строительство школ и детсадов - одно из приоритетных направлений нашей работы на протяжении многих лет. В 2020 году в регионе, несмотря на пандемию, введено в эксплуатацию семь школ и семь детских садов", - отметил глава региона.

Евгений Бабенко