Новый дом получила многодетная семья из Омутинского района

с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram

Многодетная семья из с. Вагай Омутинского района встретит новогодние праздники в новом большом доме. Алексей и Екатерина стали участниками проекта партии "Единая Россия" - "Дом для молодой многодетной семьи".

Об этом заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов написал в Instagram.

"Семья воспитывает семерых детей. В новом году Алексей и Екатерина ждут прибавления. Раньше семья жила в небольшой квартире площадью 42 квадратных метра, но теперь новоселы с радостью обустраивают новый дом", - говорит Артюхов.

Омутинская семья стала девятнадцатой в Тюменской области, для которой в рамках проекта партии - "Дом для молодой многодетной семьи" - партийцы на личные средства построили новый дом. Вместе с родителями отпраздновали новоселье 122 ребенка.

Анжела Лебедева