Пермяк украл у ялуторовской фирмы более 10 миллионов рублей

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За хищение более 10 млн рублей с помощью компьютерной программы будут судить жителя Перми в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, злоумышленники получили удаленный доступ к расчетному счету строительной фирмы в Ялуторовске.

Установлено, что в мае 2020 года на электронную почту ялуторовской фирмы поступило письмо с вложенной вирусной программой. Главный бухгалтер предприятия открыла письмо, запустив программу. Злоумышленники получили удаленный доступ к расчетному счету организации. Было сформировано 40 платежных поручений, под видом выплаты зарплаты на счета третьих лиц переведено более 10,5 млн рублей.

Житель Перми в Краснодаре обналичил похищенные деньги. По договоренности с подельником, он оставил себе 300 тыс. рублей, а остальные средства передал сообщнику для обмена на биткоины.

Пермяка задержали и заключили под стражу. В ходе следствия он вернул организации больше, чем похитил – 11 млн 980 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Тюмени.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет.