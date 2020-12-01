Тюменские и московские травматологи будут сотрудничать с помощью телемедицины

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Соглашения о сотрудничестве достигли Областная клиническая больница № 2 в Тюмени и московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на научно-практической конференция "Политравма у детей". Она прошла онлайн под председательством президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессора, доктора медицинских наук Леонида Рошаля, сообщает медучреждение.

Конференция собрала 350 участников из разных территорий России. По словам главврача тюменской больницы Романа Паськова, онлайн-формат дал толчок к созданию и развитию образовательной площадки для врачей, преподавателей, клинических ординаторов, специализирующихся на лечении детских травм. Ведущие детские травматологи, хирурги поделились практическими знаниями, опытом, техниками оказания медицинской помощи детям при множественных травматических повреждениях органов или тканей - политравме. Обсуждались особенности диагностики, технологии и алгоритмы лечения, антибиотикотерапии, восстановления организма.

ОКБ №2 и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии смогут сотрудничать благодаря телемедицинским технологиям. На безопасной платформе ассоциации врачей первичного звена "СИРАНО" уже проводятся еженедельные вебинары по политравмам у детей. В режиме реального времени врачи консультируются по сложным клиническим случаям, обсуждают практические проблемы, бесплатно прослушивают лекции и мастер-классы от ведущих специалистов в области детского здоровья.

"На образовательной платформе можно повышать квалификационный уровень здесь и сейчас, оставаясь рядом с пациентами, ведь помощь может потребоваться в любой момент", - отметил заведующий одним из детских хирургических отделений ОКБ № 2, заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ, главный детский хирург Тюмени Михаил Аксельров.