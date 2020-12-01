В Тюменской области в 2020 году отремонтировали 189,9 км дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 2020 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" привели в нормативное состояние 209 объектов общей протяженностью 189,9 км.

Самые масштабные работы, сообщает ФГБУ "Информавтодор", проходили на территории Тюменского района. В 57 населенных пунктах было отремонтировано 163 улицы общей протяженностью более 70,7 км.

В Исетском районе отремонтировали участки дорог Исетское – Упорово и Шадринск – Ялуторовск, в Нижнетавдинском районе ремонт в этом году проходил на участках дорог Тюмень – Нижняя Тавда, а также на региональной трассе Тюнево – Красный Яр.

Согласно актам приемки все работы, запланированные в Тюменской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год, выполнены в полном объеме и завершены в срок.