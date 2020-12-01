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Врачам тюменского кардиоцентра передали открытки с благодарностями пациентов

Общество, 14:59 29 декабря 2020

Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Доктора тюменского кардиоцентра получили благодарности от пациентов в рамках проекта "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19".

Кардиологу отделения неотложной кардиологии Алине Костоусовой и доктору реанимации, анестезиологу-реаниматологу высшей категории, кандидату медицинских наук Юлии Крошкиной вручили открытки с добрыми пожеланиями и словами признательности.

Алину Костоусову благодарит тюменка Зоя Сидорова. Она пишет: "Спасибо большое за чуткое и внимательное отношение к пациентам, профессионализм! Мой муж серьезно болен и часто приходится обращаться к медработникам. И более внимательного отношения к пациенту и его родным я не встречала. И весь персонал, работающий с вами, отзывчивые и внимательные люди. Спасибо вам, люди в белых халатах тюменского кардиоцентра отделения интенсивной терапии".

На сайте спасибодоктортмн.рф вы тоже можете написать, за что и кому вы говорите спасибо – врачу или медсестре, поликлинике, моноинфекционному госпиталю. Ваши слова напечатают на открытке и доставят адресату.

Дарья Казакова

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# здравоохранение , тюменский кардиоцентр

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