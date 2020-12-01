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514 самодельных елочных игрушек представили тюменцы на конкурс

Общество, 09:26 30 декабря 2020

Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

514 самодельных елочных игрушек представили тюменцы на конкурс Центра русской культуры.

Участники конкурса мастерили различные игрушки с фантазийными рисунками, объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символы новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные сосульки, конфеты, новогодние елки, бусы, шары.

"Уже определились с победителями, раздали им подарки и грамоты. Выставка самодельных игрушек еще работает. Авторы уже начали приходить и забирать свои новогодние поделки. Некоторые захотели передать их в дар нуждающимся в рамках нашей благотворительной акции "Мы спешим тебя поздравить", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова.

Елка, украшенная поделками, размещена в Центре русской культуры. Здесь же расположены несколько столов, на которых разложили самодельные игрушки.

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# конкурс , Новый год , праздник

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