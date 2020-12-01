Тюменцы пообщаются с коллекционерами на выставке в ДНК "Строитель"
| Фото: Министерство культуры РФ
Пообщаться с коллекционерами смогут тюменцы на выставке "Клуб нумизматов", которая откроется в ДНК "Строитель" 3 января в 9 часов, сообщают организаторы.
В зале представят коллекционные новинки, старинные экспонаты, раритеты. Посетители смогут пообщаться с коллекционерами и получить консультацию и оценку предметов.
Выставочные экспонаты представят в нескольких направлениях: нумизматика, бонистика, фалеристика, филателия. Также горожанам покажут предметы быта, советский антиквариат.
Возрастное ограничение: 6+. Стоимость билета: 110 рублей.