  • 30 декабря 202030.12.2020среда
  • USD73,6567
    EUR90,2074
  • В Тюмени -28..-30 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы пообщаются с коллекционерами на выставке в ДНК "Строитель"

Общество, 16:38 30 декабря 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Пообщаться с коллекционерами смогут тюменцы на выставке "Клуб нумизматов", которая откроется в ДНК "Строитель" 3 января в 9 часов, сообщают организаторы.

В зале представят коллекционные новинки, старинные экспонаты, раритеты. Посетители смогут пообщаться с коллекционерами и получить консультацию и оценку предметов.

Выставочные экспонаты представят в нескольких направлениях: нумизматика, бонистика, фалеристика, филателия. Также горожанам покажут предметы быта, советский антиквариат.

Возрастное ограничение: 6+. Стоимость билета: 110 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# антиквариат , выставка , коллекционеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 30.12.2020Тюменцы пообщаются с коллекционерами на выставке в ДНК "Строитель"
16:27 30.12.2020В Тюмени разыграют семейное путешествие в аквапарк
16:05 30.12.2020Тюменские энергетики переведены в режим повышенной готовности
15:54 30.12.2020ЗОЖ-проект заводоуковских ветеранов поддержали грантом