  • 30 декабря 202030.12.2020среда
  • USD73,6567
    EUR90,2074
  • В Тюмени -28..-30 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

50 викуловских школьников вышли на региональный этап всероссийской олимпиады

Общество, 17:43 30 декабря 2020

edu.gov.ru

Около 400 ребят из 12 школ Викуловского района попробовали свои силы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Из них 130 стали победителями и призерами по астрономии, английскому языку, биологии, мировой художественной культуре, литературе, обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, технологии, экологии и физкультуре, сообщила методист районного отдела образования Лариса Казарян.

Всего школьники соревновались по 18 предметам. На областном этапе они покажут знания в физике, литературе, русском языке, астрономии, обществознании, МХК, технологии, экологии и физкультуре. Напомним, областной этап олимпиады пройдет с 12 января по 25 февраля 2021 года.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , олимпиада , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 30.12.2020Тюменские моржи украшают новогоднюю елку медалями
17:43 30.12.202050 викуловских школьников вышли на региональный этап всероссийской олимпиады
17:10 30.12.2020О креативных индустриях Тюмени сняли сериал
17:01 30.12.2020В Тюменской области заявили о стабилизации ситуации с COVID-19