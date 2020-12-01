50 викуловских школьников вышли на региональный этап всероссийской олимпиады

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Около 400 ребят из 12 школ Викуловского района попробовали свои силы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Из них 130 стали победителями и призерами по астрономии, английскому языку, биологии, мировой художественной культуре, литературе, обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, технологии, экологии и физкультуре, сообщила методист районного отдела образования Лариса Казарян.

Всего школьники соревновались по 18 предметам. На областном этапе они покажут знания в физике, литературе, русском языке, астрономии, обществознании, МХК, технологии, экологии и физкультуре. Напомним, областной этап олимпиады пройдет с 12 января по 25 февраля 2021 года.

Евгения Шевцова