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15 правонарушений предотвратили Росгвардейцы в Тюменской области в новогоднюю ночь

Происшествия, 13:57 01 января 2021

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

15 правонарушений предотвратили сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает пресс-служба управления.

Нарушители привлечены к административной ответственности, в том числе за мелкое хищение и хулиганство, а также появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Охрану общественного порядка и безопасности граждан в новогоднюю ночь в Тюменской области обеспечивали более 200 военнослужащих и сотрудников управления совместно с полицейскими.

В канун новогодней ночи сотрудники инженерно-досмотровой группы ОМОН провели обследование мест народных гуляний в областной столице на предмет своевременного обнаружения взрывоопасных предметов.

Группы задержания вневедомственной охраны находились на маршрутах патрулирования улицы населённых пунктов и были приближены к местам с массовым пребыванием людей.

В первую ночь наступившего года нарушений общественного порядка и краж с охраняемых объектов не допущено.

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# правопорядок , Росгвардия

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