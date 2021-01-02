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Новогодний уличный перфоманс возобновляется в Тюмени

Общество, 14:43 02 января 2021

Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Новогодний уличный перфоманс в рамках проекта "Праздник в каждый дом" возобновляется в Тюмени со 2 января.

Первый спектакль состоялся 25 декабря 2020 года. Теперь ежедневно по 10 января включительно с 17 до 19 часов его можно увидеть на площади 400-летия, Масловском взвозе и Цветном бульваре.

Артисты в костюмах будут показывать небольшие этюды о чудесах, если они увидят группу людей, то могут остановиться и вовлечь прохожих в действо.

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# Новый год , перформанс , площадь 400-летия Тюмени

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