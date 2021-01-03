В Тюмени привлекают жителей к решению вопросов городской среды

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Соучастное проектирование помогает создавать и развивать в Тюмени новые общественные пространства. При этом горожане сами выбирают их концепцию и наполнение, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, такая практика уже принесла результаты. В пример он привел событийный парк "Алебашево". К обсуждению проекта привлекли архитекторов, общественные организации, бизнес-сообщество, спортсменов, выявили предпочтения тюменцев.

"Их предложения легли в основу концепции парка. Активность тюменцев говорит о том, что они переживают за свой город, за конкретные территории. Это радует", - отметил Руслан Кухарук.

Проект поддержал наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив. Определен подрядчик, проект будет готов в 2021 году.

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