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Ялуторовский ансамбль приглашает на новогодний онлайн-концерт

Общество, 15:10 03 января 2021

из группы центра "Арт-Вояж" во Вконтакте

Концерт вокального ансамбля "Забава" ялуторовского культурного центра "Арт-Вояж" начнется на YouTube-канале центра 3 января в 16 часов.

Мероприятие посвящено празднованию Нового года. В прямом эфире прозвучат известные композиции и песни из репертуара ансамбля.

7 января на этом же канале можно познакомиться с традициями празднования Рождества Христова у казаков. Зрители увидят песни, танцы колядующих и рождественские гадания. Начало трансляции в 14 часов.

Евгения Шевцова

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# Арт-Вояж , культура , онлайн

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