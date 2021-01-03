Ялуторовский ансамбль приглашает на новогодний онлайн-концерт

из группы центра "Арт-Вояж" во Вконтакте из группы центра "Арт-Вояж" во Вконтакте

Концерт вокального ансамбля "Забава" ялуторовского культурного центра "Арт-Вояж" начнется на YouTube-канале центра 3 января в 16 часов.

Мероприятие посвящено празднованию Нового года. В прямом эфире прозвучат известные композиции и песни из репертуара ансамбля.

7 января на этом же канале можно познакомиться с традициями празднования Рождества Христова у казаков. Зрители увидят песни, танцы колядующих и рождественские гадания. Начало трансляции в 14 часов.

Евгения Шевцова