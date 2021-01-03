Водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

49-летний пешеход погиб под колесами машины на ул. 1-я Речная в Тобольске вечером 2 января. Водителя, насмерть сбившего мужчину, нашли позднее.

"ДТП произошло в десятом часу вечера. Мужчина скончался на месте. Водитель скрылся. На месте аварии остались осколки от бампера и фары автомобиля", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В течение ночи сотрудники ГИБДД разыскали автомобиль Mitsubishi, которым предположительно был сбит человек. Машина находилась в одном из тобольских гаражей.

Собственник задержан. Устанавливается его причастность к ДТП. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова