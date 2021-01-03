Более тридцати пьяных водителей задержали в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32 водителя в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом на дорогах Тюменской области 1 и 2 января.

"Восемь из них, то есть каждый четвертый, уже задерживался пьяным за рулем и подлежит уголовной ответственности", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Так, в с. Менжинское Сладковского района от автоинспекторов попытался скрыться 32-летний водитель на мотоцикле "ИЖ Юпитер" с люлькой. Сотрудники ГИБДД после задержания увезли мотоциклиста в больницу – молодой человек обморозил кисти рук. Права управления транспортом у мотоциклиста не было.

"За пьяную езду без водительского удостоверения он приговорен судом к десяти суткам административного ареста", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова