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Бойцы тюменского ОМОН организовали праздник для особых детей

Общество, 09:15 06 января 2021

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Бойцы тюменского ОМОН помогли провести праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Организация новогоднего праздника состоялась в рамках сотрудничества Росгвардии с областным центром детей – инвалидов и сирот "Творчество", а также центром культуры и искусства "Современник".

Юные тюменцы получили новогодние сувениры, подарки от росгвардейцев и благотворителей, а затем посмотрели сказочное представление.

Руководитель центра "Творчество" Людмила Бочарникова поблагодарила представителей Росгвардии и отметила, что появление на детских праздниках сильных и мужественных защитников Отечества всегда внушает уверенность в завтрашнем дне и дарит детям незабываемые эмоции.

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