Врачи ОКБ №1 спасли пациентку с острым инфарктом миокарда
Тюменские врачи спасли 33-летнюю пациентку с острым инфарктом миокарда, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Женщина почувствовала себя плохо: ее бросило в пот, появилась сильная боль в области сердца. Заподозрив у себя проблемы с сердцем, она вызвала скорую.
В приёмном отделении ОКБ №1 у нее был диагностирован острый инфаркт миокарда, после чего пациентке в экстренно провели коронарографию.
Процедура сразу перешла в стентирование суженной артерии, это вмешательство останавливает некроз тканей сердца при инфаркте и минимизирует риск осложнений, которые могут привести к летальному исходу.
Все манипуляции врачи проводят без разрезов через небольшой прокол лучевой артерии на запястье. Стент - тончайший металлический каркас в виде трубки с лекарственным препаратом подводят к сердцу по сосудам при помощи системы катетеров. Операция длится 15-30 минут.
Уже через несколько дней тюменка почувствовала себя значительно лучше и была выписана из стационара под амбулаторное наблюдение.
"При подозрении на инфаркт лучше сразу обращаться к врачам, чем раньше будет оказана помощь – тем выше вероятность благополучного исхода", - отметил рентгенхирург Даги Абдуллаев.