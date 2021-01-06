Врачи ОКБ №1 спасли пациентку с острым инфарктом миокарда

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Тюменские врачи спасли 33-летнюю пациентку с острым инфарктом миокарда, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Женщина почувствовала себя плохо: ее бросило в пот, появилась сильная боль в области сердца. Заподозрив у себя проблемы с сердцем, она вызвала скорую.

В приёмном отделении ОКБ №1 у нее был диагностирован острый инфаркт миокарда, после чего пациентке в экстренно провели коронарографию.

Процедура сразу перешла в стентирование суженной артерии, это вмешательство останавливает некроз тканей сердца при инфаркте и минимизирует риск осложнений, которые могут привести к летальному исходу.

Все манипуляции врачи проводят без разрезов через небольшой прокол лучевой артерии на запястье. Стент - тончайший металлический каркас в виде трубки с лекарственным препаратом подводят к сердцу по сосудам при помощи системы катетеров. Операция длится 15-30 минут.

Уже через несколько дней тюменка почувствовала себя значительно лучше и была выписана из стационара под амбулаторное наблюдение.

"При подозрении на инфаркт лучше сразу обращаться к врачам, чем раньше будет оказана помощь – тем выше вероятность благополучного исхода", - отметил рентгенхирург Даги Абдуллаев.