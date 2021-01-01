Тюменские дзюдоисты узнали соперников на турнире в Катаре

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Стали известны соперники тюменских дзюдоистов на международном турнире "Мастерс" в Катаре, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Всего в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов, представляющих 70 стран мира. Тюменцы Муса Могушков и Дарья Давыдова выйдут на татами 12 января. В весовой категории до 73 кг Муса Могушков встретится с Игорем Вандтке из Германии. Дарья Давыдова в весовой категории до 63 кг сразится с Ганхайх Болд из Монголии.