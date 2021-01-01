Трассу Тюмень - Екатеринбург расширят до четырех полос к 2025 году

Росавтодор Росавтодор

К 2025 году путь из Тюмени до Екатеринбурга станет короче и комфортнее. На федеральной трассе, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", ведутся масштабные работы.

В настоящее время федеральная трасса перегружена, поскольку пролегает через населенный пункт и железнодорожные переезды. Самыми сложными участками в этом транспортном коридоре, по оценке дорожных строителей, являются обходы поселка Белоярский и города Богданович. Строительство обхода, которое начнется в 2021 году, обеспечит сквозное движение на участке.

Сейчас на этой трассе с опережением сроков продолжается капитальный ремонт 80-километрового отрезка, что позволит водителям преодолевать расстояние быстрее и с большим комфортом.

К 2025 году вся дорога будет расширена до 4 полос с разделением автомобильных потоков.