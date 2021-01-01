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Одиннадцать тонн контрафактного алкоголя изъяли в Сургуте

Происшествия, 19:07 11 января 2021

УМВД России по Югре Скриншот оперативного видео. | Фото: УМВД России по Югре

11 т контрафактной алкогольной продукции стоимостью более 1 млн рублей изъяли оперативники в Сургуте, сообщает УМВД России по Югре.

По предварительным данным, 48-летний местный житель приобрел немаркированную спиртосодержащую продукцию для дальнейшей незаконной реализации.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции при содействии бойцов Росгвардии в момент сбыта 8 т спиртного. В дальнейшем при проведении обысков на складах изъято еще более трех тонн сомнительных горячительных напитков.

Следователи УМВД России по Сургуту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

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# контрафактный алкоголь , УМВД России по ХМАО

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