Правительство снизило ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

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На 1,5% снижена ставка по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса. Решение приняло правительство РФ, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%, теперь же льготные кредиты будут выдавать под 7%.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что с помощью этой меры бизнес сможет легче преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал.

"Это позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации. Особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность", - сказал он.

Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым). Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП. Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе – сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.