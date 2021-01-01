ХК "Рубин" примет хоккеистов из Ангарска

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" проведет очередной домашний матч Высшей хоккейной лиги 12 января, сообщает пресс-служба клуба.

Во Дворце спорта "Партиком" тюменцы примут "Ермак" из Ангарска. Рубиновцы, набрав 50 очков, занимают четвертое место в таблице, ангарчане идут двадцатыми, накопив 37 баллов. При этом тюменцы имеют перед оппонентами три встречи в запасе.

В январе "Ермак" потерпел три поражения, уступив 10 января в Ханты-Мансийске "Югре" - 2:3. В 17 выездных матчах ангарский клуб одержал четыре победы.

В октябрьском поединке "Рубина" на льду "Ермака" подопечные Михаила Звягина одержали победу в овертайме – 3:2. У тюменцев тогда дубль оформил нападающий Егор Попов, а победную шайбу забросил форвард Денис Давыдов.

Матч начнется в 19 часов.