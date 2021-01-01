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Вторая смена начальных классов в Тюмени не учится из-за холода

Общество, 10:47 12 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Занятия второй смены для учеников начальных классов (с 1 по 4) в школах Тюмени отменяются из-за низкой температуры воздуха 12 января, сообщает администрация города.

По данным сервиса Gismeteo на 10 часов 45 минут, столбики термометров показывают минус 25,2 градуса, по ощущениям - до минус 33 с учетом северо-восточного ветра, который дует со скоростью до 9 метров в секунду.

Напомним, что утренние занятия учеников начальных классов тюменских школ также были отменены из-за погодных условий.

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# актировка , погода в Тюмени

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