Вторая смена начальных классов в Тюмени не учится из-за холода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Занятия второй смены для учеников начальных классов (с 1 по 4) в школах Тюмени отменяются из-за низкой температуры воздуха 12 января, сообщает администрация города.

По данным сервиса Gismeteo на 10 часов 45 минут, столбики термометров показывают минус 25,2 градуса, по ощущениям - до минус 33 с учетом северо-восточного ветра, который дует со скоростью до 9 метров в секунду.

Напомним, что утренние занятия учеников начальных классов тюменских школ также были отменены из-за погодных условий.