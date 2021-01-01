Большинство тюменцев ждут повышения зарплаты в 2021 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две трети жителей Тюменской области рассчитывают на рост заработной платы в 2021 году. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

18% работающих жителей Тюменской области уверены, что их заработная плата не вырастет в этом году. Чаще всего такой ответ давали респонденты из сфер "Транспорт, логистика" и "Рабочий персонал", реже всего – из сфер "Искусство, масс-медиа".

Еще 72% респондентов так или иначе ожидают повышения уровня дохода. 24% жителей Тюменской области рассчитывают, что их зарплата станет больше как минимум на 30%.

Больше половины жителей региона – 57% – не сомневаются в том, что на их карьеру будет влиять эпидемия COVID-19. Чаще всего это представители сфер "Туризм, гостиницы, рестораны" и "Добыча сырья". Обратной точки зрения придерживается 38% опрошенных (рабочий персонал и ИТ-специалисты).

21% работающих жителей Тюменской области предполагают, что после новогодних праздников в их компании произойдет сокращение персонала, еще 69% уверены, что этого не произойдет.