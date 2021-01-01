Тюменский центр "Ребячья республика" стал лидером оздоровительной кампании региона

| Фото: группа центра "Ребячья республика" во ВКонтакте | Фото: группа центра "Ребячья республика" во ВКонтакте

Детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья республика" признан лидером отрасли отдыха и оздоровления в Тюменской области по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба регионального департамента соцразвития.

Подведение итогов проходит каждый год в рамках областного фестиваля достижений "Мы вместе". В 2020 году в нем участвовал 111 претендент, из них выбран 21 победитель в 14 номинациях.

В номинации "Шаг вперед" отмечен детский спортивно-оздоровительный лагерь "Дружба". Лучший программно-методический комплекс представили сотрудники лагеря "Остров детства". "Идеей года" стала реабилитационная программа восстановления семей после пневмонии и СOVID-19 "Сибирское здоровье" от "Ребячьей республики".

"Талантом года" признана старшая вожатая "Ребячки" Ксения Пискарева, "Призвание года" получила специалист по комплексной реабилитации центра "Родник" Наталья Ибатуллина, "Профессионал года" — воспитатель филиала регионального центра для несовершеннолетних "Семья" - Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" - Евгения Ярдова.

"Специалистом года" стал ведущий специалист технического обеспечения "Ребячьей республики" Валерий Касицин, "Новатором года" - методист этого же центра Венера Валеева. Лучшим спорторганизатором – Павел Боженко из спортивно-оздоровительного лагеря им. Юрия Гагарина. "Открытие года" — звукооператор лагеря "Остров детства" Дмитрий Шипитко.

Программа "Жизнь в ясном сознании" областного Центра профилактики и реабилитации победила в номинации "Детский проект года". "Событием года" назван цикл образовательных мероприятий международного и всероссийского уровня для специалистов и детей от ассоциации "Мы вместе". "Объектом года" стал новый корпус базы отдыха "Дружба" в Черноморском районе Крыма. "Проект года" - патриотический курс "Поколение Победителей" центра "Алые паруса".

В номинации "Призвание" отмечены шесть работников лагерей и детских центров, 15 медработников получили дипломы "Спасибо, доктор!". Обладателем золотого нагрудного знака ассоциации "Мы вместе" стала заведующая сектором курортов и туризма администрации Черноморского района Наталия Гебешт. Еще восемь сотрудников отрасли получили почетные серебряные нагрудные знаки "Мы вместе".