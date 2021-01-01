Интеллектуалы сразятся на "Кубке студентов Тюменской области"

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Онлайн-чемпионат по интеллектуальным играм "Кубок студентов Тюменской области" пройдет 24 января, начало в 15 часов. Он приурочен ко Дню российского студенчества, сообщает Интеллектуальное движение региона.

В программе 36 вопросов "Что? Где? Когда?" и два блока "Мультиигр". Все результаты команд пойдут в зачет Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм.

Участников ожидают три отдельных зачета среди студенческих команд колледжей, университетов и команды первокурсников.

К участию приглашают школьные команды и студенческие сборные из других регионов. Подробности здесь. Регистрация по ссылке.