Житель Винзилей украл планшет у соседа по хостелу

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемого в краже планшета задержали Голышмановские полицейские, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратился 58-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный похитил планшет стоимостью 20 тыс. рублей из его комнаты в хостеле.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний житель пос. Винзили. Подозреваемый проживал с потерпевшим и другими рабочими в одном хостеле.

В день происшествия он вернулся из города в хостел и стал распивать спиртные напитки. В ходе застолья подозреваемый заметил планшет и, воспользовавшись отсутствием своих знакомых, похитил его и скрылся.

Похищенный гаджет он продал, а вырученные деньги потратил. В настоящее время имущество изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.