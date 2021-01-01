В Тюмени за сутки в пяти ДТП пострадали девять человек

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девять человек пострадали в пяти дорожных авариях в Тюмени 12 января.

Три человека получили различные травмы в ДТП, которое произошло около 8 часов на ул. Полевая. "У дома №106 женщина 1986 года рождения, управлявшая автомобилем Chevrolet Lanos, по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу машине Renault Sandero", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате удара пострадали оба водителя и пассажирка Renault Sandero 1976 года рождения. У них диагностировали различные травмы.

На месте также работали сотрудники 123-й пожарно-спастельной части. Они деблокировали пострадавшего из машины при помощи аварийно-спасательного инструмента.

В 15 часов 50 минут на перекрестке улиц Линейная и Ростовцева автомобиль Renault Logan при движении по второстепенной дороге не уступил машине, ехавшей по главной дороге. Произошло столкновение с машиной "ГАЗ", за рулем был мужчина 1996 года рождения. Пострадали пассажирка Renault 1962 года рождения и пассажир "ГАЗ" мужчина 1989 года рождения.

У дома №207 на ул. Щербакова на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля Daewoo Nexia попал мужчина 1975 года рождения. У него диагностировали травмы носа и ноги.

Около 16 часов три автомобиля столкнулись на путепроводе на ул. Мориса Тореза. Пострадали женщины-водители двух машин.

Инна Пахомова