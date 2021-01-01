Школьников Тюменской области приглашают на олимпиаду "Юниор-2021"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

В Тюменской области стартовал прием заявок на предметную олимпиаду учащихся начальной и основной школы "Юниор-2021". Участие в ней могут принять ученики 4-8 классов, сообщает ТОГИРРО.

Прием заявок продлится до 30 января. Сама олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля по 16 общеобразовательным предметам. Ребята будут соревноваться в знании русского и иностранных языков, истории, географии, биологии, математики, обществознания, физики, химии и других предметов. В 2021 году в список общеобразовательных предметов добавилось "Искусство".

Олимпиада пройдет в два этапа. На заочном выявят лучших среди учащихся образовательных учреждений. Далее победители внутришкольного этапа отправятся на очный тур, который пройдет в ТОГИРРО.

Заявки на участие необходимо подавать классному руководителю. Более подробная информация об условиях участия размещена на сайте.