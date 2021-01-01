Тюменец повредил автомобиль такси из-за детского кресла

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля такси. Конфликт между водителем и пассажиром произошел из-за детского кресла, сообщает УМВД Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина распивал алкоголь со своей семьей. Он заказал такси, прибывшее в назначенное время. Однако мужчина не спешил выходить и потратил лимит бесплатного ожидания.

Когда же он вышел на улицу, водитель такси сообщил ему, что отказывается везти пассажиров по причине отсутствия детского кресла - при заказе тюменец не указал данный критерий. Между мужчинами произошел конфликт. Тюменец несколько раз ударил по кузову автомобиля, причинив ущерб на сумму около 40 тыс. рублей.

Злоумышленник, 36-летний житель Тюмени, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.