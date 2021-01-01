  • 13 января 202113.01.2021среда
  • USD74,2663
    EUR90,3227
  • В Тюмени -29..-31 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец повредил автомобиль такси из-за детского кресла

Происшествия, 17:27 13 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля такси. Конфликт между водителем и пассажиром произошел из-за детского кресла, сообщает УМВД Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина распивал алкоголь со своей семьей. Он заказал такси, прибывшее в назначенное время. Однако мужчина не спешил выходить и потратил лимит бесплатного ожидания.

Когда же он вышел на улицу, водитель такси сообщил ему, что отказывается везти пассажиров по причине отсутствия детского кресла - при заказе тюменец не указал данный критерий. Между мужчинами произошел конфликт. Тюменец несколько раз ударил по кузову автомобиля, причинив ущерб на сумму около 40 тыс. рублей.

Злоумышленник, 36-летний житель Тюмени, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# такси , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 13.01.2021Тюменец повредил автомобиль такси из-за детского кресла
17:21 13.01.2021Самолет авиакомпании S7 не может вылететь в Новый Уренгой из-за плохой погоды
16:32 13.01.2021В Тюмени автоинспекторы помогли таксисту спасти пассажира
15:59 13.01.2021Пьяный гость ограбил жительницу тюменской деревни