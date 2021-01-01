76 лет назад советские войска освободили Варшаву

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

17 января 1945 года советские войска вместе с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву.

Важной частью Висло-Одерской операции стала проводившаяся силами 1-го Белорусского фронта маршала Жукова Варшавско-Познанская операция, в ходе которой планировалось расчленить и уничтожить по частям группировку противника. Одной из задач операции являлось овладение столицей Польши Варшавой. Варшавско-Познанская операция развернулась 14 января, а в ночь на 17 января начался разгром варшавской группировки.

1-я армия Войска Польского форсировала Вислу севернее и южнее столицы Польши и утром ворвалась в город. С советской стороны наступление осуществляли 47-я армия генерала Перхоровича с севера и армия генерала Белова с юго-запада. В комбинированном ударе важную роль сыграла также 2-я гвардейская танковая армия генерала Богданова.

К 12 часам дня советско-польские силы полностью освободили разрушенную, разграбленную и опустевшую Варшаву. Участники этих событий вспоминали, что на улицах польской столицы они увидели "только пепел и руины, покрытые снегом. Жители города были истощены и одеты почти в лохмотья. Из 1 млн 310 тыс. человек довоенного населения теперь в Варшаве осталось только 162 тыс. После неимоверно жестокого подавления Варшавского восстания в октябре 1944 года немцы систематически уничтожали все исторические здания города...".

Для награждения непосредственных участников освобождения Варшавы по ходатайству Народного комиссариата обороны СССР была учреждена медаль "За освобождение Варшавы", которую получили более 690 тыс. человек.

По материалам Российского военно-исторического общества