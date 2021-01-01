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Тюменские волейболистки дома сыграют против калининградской команды

Спорт, 14:32 14 января 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Молодежной лиги стартует в Тюмени 14 января, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Четыре поединка проведут хозяйки площадки. Первым соперником подопечных Ольги Ескиной станет "Локомотив-СШОР по ИВС" из Калининградской области. Эта команда занимает в таблице пятое место. Они выиграли 8 из 12 матчей.

Тюменки располагаются на 11 строчке. Команда Ольга Ескиной свела в свою пользу три встречи. Для тюменок эти поединки станут дебютными на родной площадке по ходу текущего сезона.

Игра начнется в 17 часов. В 15 часов на площадку выйдут "Динамо-Метар" из Челябинска и "Ленинградка" из Санкт-Петербурга.

Встречи в спорткомплексе "Прибой" состоятся без зрителей.

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# волейбол , молодежная лига

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