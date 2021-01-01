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В магазине Ялуторовска мужчина похитил 18 коробок конфет

Происшествия, 15:27 14 января 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, похитившего из магазина 18 коробок шоколадных конфет, задержали в Ялуторовске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Товаровед торговой точки обратила внимание на одного из покупателей, который минуя кассу вынес в руках 18 коробок шоколадных конфет. В ответ на окрики, посетитель выбежал из магазина и скрылся. Ущерб составил более 3 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего подозреваемого в Заводоуковске. Мужчина уже успел продать похищенное имущество случайному встречному в Тюмени. Ранее мужчина 19 раз судим за угон автомобиля и кражи.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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# грабеж , конфеты , Ялуторовск

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