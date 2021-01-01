В Тюмени задержали ямальца, находившегося в федеральном розыске

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Ямала, находящегося в федеральном розыске, задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В конце 2020 года 34-летний житель Ноябрьска распивал алкоголь со своими знакомыми в одном из кафе в п. Голышманово. В ходе застолья между ним и еще одним мужчиной произошел конфликт. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где завязалась потасовка, в результате которой злоумышленник забрал портмоне оппонента. Сумма ущерба составила более 3 тыс. рублей. После чего ямалец на такси уехал в Тюмень, где скрывался на съемной квартире.

Полицейскими установлено, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступлений на территории Ноябрьска.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.