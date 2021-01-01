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МФК "Тюмень" обыграл соперников из Ухты

Спорт, 14:54 15 января 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" одержал победу в первом матче 11 тура чемпионата российской Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Ухте сибиряки разгромили одноименный клуб со счетом - 7:2. Дубль в составе гостей оформил Бруно Таффи, по разу отличились Артем Антошкин, Александр Упалев, Денис Неведров. Еще дважды хозяева забили себе сами.

Как отметил главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов, игра не была легкой, несмотря на итоговый счет.

"Хочется, чтобы мы передвигались быстрее. Знаю, что команда может двигаться лучше. Длительные выезды сбивают тренировочный процесс. Мы вели в счете 3:0, но соперник заставил нас понервничать и вынудил больше двигаться во втором тайме. Функционально наша команда не готова даже на 80 процентов", - отметил Николай Иванов.

15 января соперники проведут повторный поединок.

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# МФК Тюмень

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