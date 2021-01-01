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Заработать баллы и выиграть ящик мандаринов предлагают ишимским школьникам

Общество, 16:48 16 января 2021

Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

Старшеклассников 7-11 классов приглашают на зимнюю смену каникулярной онлайн-школы "Ершовъ!" в Ишимский пединститут им. П. Ершова, филиал ТюмГУ с 18 по 20 января. Участники смогут заработать по пять баллов для поступления в вуз и выиграть ящик мандаринов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала ведущий менеджер по приему студентов и профориентации Татьяна Березина. Она напомнила, что 15 января заканчивается прием заявок.

Ребятам предстоит познакомиться с учебным заведением, пройти психологический тренинг, подготовиться к ЕГЭ и профильным вузовским испытаниям, составить карту желаний абитуриента и сделать самопрезентацию по слайду "Я – это я".

"Интенсив ребятам нравится, его программа ориентирована на знакомство с вузом, вовлечение школьников в студенческую жизнь и мероприятия. В работе проекта принимают участие лучшие педагоги пединститута. Ребят профессионально тестируют, проводят тренинги на командообразование, предлагают арт-техники, участие в деловых и развивающих играх", - пояснила Татьяна Березина.

По ее словам, проект ежегодный, проводится в 11-й раз, 80% ее выпускников из более чем 400 человек поступили в пединститут.

Участие в каникулярной школе бесплатное, направить заявку можно здесь или по телефону 8 (34551) 51-2-54.

Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# абитуриенты , выпускники , Ишимский пединститут , подготовка , школа

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