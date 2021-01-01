Заработать баллы и выиграть ящик мандаринов предлагают ишимским школьникам
Старшеклассников 7-11 классов приглашают на зимнюю смену каникулярной онлайн-школы "Ершовъ!" в Ишимский пединститут им. П. Ершова, филиал ТюмГУ с 18 по 20 января. Участники смогут заработать по пять баллов для поступления в вуз и выиграть ящик мандаринов.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала ведущий менеджер по приему студентов и профориентации Татьяна Березина. Она напомнила, что 15 января заканчивается прием заявок.
Ребятам предстоит познакомиться с учебным заведением, пройти психологический тренинг, подготовиться к ЕГЭ и профильным вузовским испытаниям, составить карту желаний абитуриента и сделать самопрезентацию по слайду "Я – это я".
"Интенсив ребятам нравится, его программа ориентирована на знакомство с вузом, вовлечение школьников в студенческую жизнь и мероприятия. В работе проекта принимают участие лучшие педагоги пединститута. Ребят профессионально тестируют, проводят тренинги на командообразование, предлагают арт-техники, участие в деловых и развивающих играх", - пояснила Татьяна Березина.
По ее словам, проект ежегодный, проводится в 11-й раз, 80% ее выпускников из более чем 400 человек поступили в пединститут.
Участие в каникулярной школе бесплатное, направить заявку можно здесь или по телефону 8 (34551) 51-2-54.
Инна Кондрашкина