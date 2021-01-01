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За пьяную езду на квадроцикле водитель получил срок

Происшествия, 11:12 16 января 2021

ГИБДД Тюменской области (архив) | Фото: ГИБДД Тюменской области (архив)

Семь месяцев проведет в колонии-поселении житель с. Борки за пьяную езду на квадроцикле. Кроме того, он на два с половиной года лишен водительских прав, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 3 августа 2020 года мужчина пил пиво и жарил шашлыки в ограде своего дома. В состоянии опьянения он на квадроцикле повез шашлыки свое сестре в Борках.

Его заметил автопатруль ДПС. Водителю по громковорителю было предложено остановиться, но он только увеличил скорость. Через некоторое время транспортное средство удалось остановить. У водителя имелись явные признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В январе 2015 года, водитель уже был осужден за пьяную езду со смертельным исходом к реальному лишению свободы. Между тем, должных выводов для себя не сделал.

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# Борки , суд

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