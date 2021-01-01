Парковка на набережной Тюмени будет бесплатной в Крещение

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Многоуровневая парковка на набережной и паркинг на ул. Республики, 1, в Тюмени будут бесплатными 18 и 19 января. Дополнительно места для автомобилистов оборудуют у Свято-Троицкого монастыря, сообщает городская администрация.

Заезд к монастырю возможен по улице Коммунистической. Въезд на парковку в заречной части города будет открыт с улицы Щербакова от светофора. Выехать с парковки можно по улице Астраханской.

Все заезды и выезды оборудованы необходимыми указателями. Движение транспортных средств будет контролироваться сотрудниками ДПС ГИБДД

Для удобства горожан 18 и 19 января работа маршрутов общественного транспорта № 14 и № 30 будет продлена до 24 часов.

Напомним, в Тюмени пройдут крещенские купания в районе Свято-Троицкого монастыря и на озере Чемпионов. На местах купания устанавливаются теплые раздевалки, биотуалеты, баки для мусора. Специалисты проводят уборку снега, особое внимание уделено очистке парковок, подъездов и подходов к самим купелям.