На федеральной трассе Тюмень - Омск перекрыто движение

Фото Госавтоинспекции Тюменской области Фото Госавтоинспекции Тюменской области

На 101 километре автодороги Р-402 Тюмень - Ишим - Омск перекрыто движение. Причина - авария. На месте дежурят наряды ДПС, рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

"Движение по федеральной трассе ограничено. Наряды ДПС направляют транспорт для объезда через село Падун", – сказала она.

Ранее стало известно о ДТП, в котором погибли два человека. По предварительным данным, автомобиль Mazda при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой" 14-й модели. После этого отечественную легковушку отбросило на "КамАЗ", а иномарку – на грузовик Iveco.

"Уралуправтодор" напоминает, если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу: 8-800-200-63-06.

Инна Пахомова