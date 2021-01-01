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В Тюмень приедет известный нейрохирург Гуляев для проведения сложнейшей показательной операции

Общество, 12:42 17 января 2021

artmet.spb.ru Дмитрий Гуляев | Фото: artmet.spb.ru

Показательная операция по удалению опухоли с лица, а затем по реконструкции послеоперационного дефекта из собственного лоскута свода черепа молодого человека пройдет в МСЧ "Нефтяник" 18 января.

В состав мультидисциплинарной бригады врачей войдут сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный нейрохирург Северного-Западного федерального округа РФ профессор Дмитрий Гуляев, челюстно-лицевой хирург Ксения Воронова и заведующий дневным стационаром нейрохирургии МСЧ "Нефтяник", врач-нейрохирург Юрий Геркул.

Профессор Дмитрий Гуляев – вице-президент Ассоциации нейрохирургов России, известен далеко за пределами страны. Под его руководством разработаны и внедрены в практику оригинальные хирургические технологии, позволяющие спасти жизни больным, ранее считавшимися инкурабельными. В совершенстве владеет всеми современными методами хирургического лечения заболеваний головного, спинного мозга и позвоночника. Профессором Гуляевым создана единственная в стране инициативная мультидисциплинарная группа по лечению распространенных опухолей основания черепа.

Мультидисциплинарные операции давно стали визитной карточкой в МСЧ "Нефтяник". Наиболее часто такие операций применяют челюстно-лицевые хирурги, урологи-онкологи и гинекологи. Для пациента это возможность за один наркоз решить сразу несколько проблем со здоровьем и быстрее восстановиться после оперативного вмешательства. Пациенты в клинике получают высокотехнологичную помощь преимущественно малоинвазивными методами: лапароскопическим, эндоскопическим, а также при участии робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci.

Показательная технически сложная операция будет транслироваться в интернет и позволит перенять опыт столичных врачей не только врачам клиники "Нефтяник", но и всем членам медицинского сообщества региона.

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# МСЧ Нефтяник , нейрохирургия , операции

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